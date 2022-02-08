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الثلاثاء، 08-02-2022 10:26 ص

احذروا الرقم السري.. الأمن يقبض على شخص سحب ٢٠٠٠ دينار من بطاقة مسن

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الوكيل الإخباري - ألقت الأجهزة الأمنية، اليوم الثلاثاء، القبض على شخص قام بسحب 2000 دينار من حساب رجل خمسيني في محافظة مأدبا.

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وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان وصل لـ"الوكيل الإخباري"، نسخة عنه، إن شخصا تقدم بشكوى للبحث الجنائي بمحافظة مأدبا بفقدان محفظته وقيام الشخص الذي عثر عليها بسحب كامل حسابه عن طريقها (2000 دينار) (وظهرت ابنته بمقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تناشد بالمساعدة بالعثور على السارق).

وأضاف أن فريقا من البحث الجنائي تولى التحقيق وجمع الأدلة لحصر المشتبه بهم، وقادت التحقيقات إلى الاشتباه بأحد الأشخاص من المجاورين للمسن وألقي القبض عليه واعترف أنه عثر على محفظة الشخص المسن ووجد داخلها بطاقة الصراف والرقم السري الخاص بها.

وبين، أن هذا الشخص الذي اعترف بجريمته قام بالتوجه للعاصمة للابتعاد عن مكان إقامته وقام بتغطية وجهه لإخفاء معالمه ومنع التعرف عليه، وسحب 2000 دينار وهو كامل الحساب المتوفر، إلا أن البحث الجنائي كان له بالمرصاد فتم إلقاء القبض عليه، وضبط كامل المبلغ المسحوب بحوزته وسيتم إعادته لصاحبه وتحويل السارق للقضاء.

وتهيب إدارة البحث الجنائي بالمواطنين باتباع الإجراءات السليمة بحمل مثل هذه البطاقات بعدم الإبقاء على الرقم السري بالقرب منها، أو أي مكان يسهل الوصول إليه، وعند فقدان بطاقة الصراف الآلي ضرورة الاسراع بإبلاغ البنك لإيقافها قبل وصول أي شخص لها، مؤكدة أنها ستكون بالمرصاد لكل من يحاول الاعتداء على حقوق الآخرين، وأن الجزاء العادل سيكون بانتظار مرتكبي الجرائم مهما حاولوا إخفاء جرائمهم أو التخفي عند ارتكابها.

 




 

 


 

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