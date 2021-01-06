احصائيات هامة حول تعامل المملكة مع الموانئ البحرية خلال جائحة كورونا

الوكيل الاخباري - استعرض مدير عام الهيئة البحرية الاردنية المهندس محمد سلمان حصاد الهيئة خلال فترة التعامل مع فيروس كورونا بعام 2020.



وقال سلمان بالرغم من انه كان عاما استثنائيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى في ظل جائحة كورونا إلا أننا مضينا قدما كادارة بحرية لتطوير وتنظيم قطاع النقل البحري في المملكة حيث امت ميناء العقبه 1262 سفينة اجنبية محملة بمختلف البضائع.



وأضاف أن استمرارية قدوم السفن يرتبط بالاستمرار بتنفيذ برامجنا وخططنا التنفيذية المعدة مسبقا لهذا العام على اكمل وجه بجهود مضاعفة لابقاء ميناء العقبه مفتوحا امام حركة السفن القادمة والمغادرة ضمن خطة محكمة وإجراءات احترازية صارمة لمنع دخول هذا الوباء الى العقبة من خلال المنفذ البحري الوحيد والتنسيق المستمر واولا باول مع كافة الشركاء واجهزتنا الامنية.



وقال لقد تم التعامل مع 303 حركة دخول وخروج لسفن كبرى واصدار 494 شهادة اهلية للربابنة والمهندسين الاردنيين وتسجيل سفينة جديدة تحت العلم الاردني ليصل اجمالي عدد السفن المسجلة تحت العلم الاردني الى ٣٣ سفينة تعمل في مختلف انحاء العالم.



واوضح انه تم اجراء الكشف الفني على 312 سفينة اجنبية ضمن مذكرة تفاهم البحر الابيض المتوسط لرقابة الدولة على الميناء كما تم اجراء الكشف الفني على 1101 قطعة بحرية عاملة في الموانئ الاردنية وتسجيل 74 قارب جديد و اعتماد ارصفة مينائية جديده لاستيفائها كافة المتطلبات الدولية وتنزيلها على الخريطة الادميرالية لميناء العقبة رقم 801 .

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وقد اصبح الان بمقدور الموانئ الاردنية استقبال كافة انواع السفن مما يقلل اوقات الانتظار في البحر او منطقة المرسى.



