الأربعاء 06-01-2021
الوكيل الاخباري

قراران بشأن الرواتب يدخلان حيز التنفيذ

أسعار الذهب الأربعاء 6/1/2021

الأمانة : هنالك أرض محددة لسرفيس مرج الحمام

مناشدة لإعادة النظر بالرسوم الجامعية

الحكومة تبحث قرار الحظر الشامل

تدهور مركبة في عبدون صباح اليوم

وفيات الأربعاء 6/1/2021

النواب يواصل مناقشة بيان الحكومة اليوم

الأربعاء .. الحرارة أعلى من معدلاتها الاعتيادية

الأردن يستضيف اجتماع مبادرة ستوكهولم لنزع السلاح النووي

الأربعاء، 06-01-2021 11:29 ص

احصائيات هامة حول تعامل المملكة مع الموانئ البحرية خلال جائحة كورونا

main_image5dc2e3a3990ac


الوكيل الاخباري - استعرض مدير عام الهيئة البحرية الاردنية المهندس محمد سلمان حصاد الهيئة خلال فترة التعامل مع فيروس كورونا بعام 2020.

وقال سلمان بالرغم من انه كان عاما استثنائيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى في ظل جائحة كورونا إلا أننا مضينا قدما كادارة بحرية لتطوير وتنظيم قطاع النقل البحري في المملكة حيث امت ميناء العقبه 1262 سفينة اجنبية محملة بمختلف البضائع.

وأضاف أن استمرارية قدوم السفن يرتبط بالاستمرار بتنفيذ برامجنا وخططنا التنفيذية المعدة مسبقا لهذا العام على اكمل وجه بجهود مضاعفة لابقاء ميناء العقبه مفتوحا امام حركة السفن القادمة والمغادرة ضمن خطة محكمة وإجراءات احترازية صارمة لمنع دخول هذا الوباء الى العقبة من خلال المنفذ البحري الوحيد والتنسيق المستمر واولا باول مع كافة الشركاء واجهزتنا الامنية.

وقال لقد تم التعامل مع 303 حركة دخول وخروج لسفن كبرى واصدار 494 شهادة اهلية للربابنة والمهندسين الاردنيين وتسجيل سفينة جديدة تحت العلم الاردني ليصل اجمالي عدد السفن المسجلة تحت العلم الاردني الى ٣٣ سفينة تعمل في مختلف انحاء العالم.

واوضح انه تم اجراء الكشف الفني على 312 سفينة اجنبية ضمن مذكرة تفاهم البحر الابيض المتوسط لرقابة الدولة على الميناء كما تم اجراء الكشف الفني على 1101 قطعة بحرية عاملة في الموانئ الاردنية وتسجيل 74 قارب جديد و اعتماد ارصفة مينائية جديده لاستيفائها كافة المتطلبات الدولية وتنزيلها على الخريطة الادميرالية لميناء العقبة رقم 801 .

اضافة اعلان
 

وقد اصبح الان بمقدور الموانئ الاردنية استقبال كافة انواع السفن مما يقلل اوقات الانتظار في البحر او منطقة المرسى.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
136055820_762737894337023_7129593672066041999_n

اتفاقية لانشاء مشروع مائي ضخم جنوب المملكة

120214111647579088600

قراران بشأن الرواتب يدخلان حيز التنفيذ

8a0331bf-039c-421f-b2f7-a23200d33c9a

وفاة ممرض في اربد بعد اصابته بفيروس كورونا

1560957185793

فريق طبي في مركز الحسين للسرطان يجري عملية جراحية نوعية

1220202412100859931209

وزارة الأوقاف تدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الجمعة

1220202792947744505119

الحكومة تبحث قرار الحظر الشامل

أخبار متعلقة
120213134157935746915

وزير العمل يصدر قراراً ساراً للاردنيين

11

عمداء الأردنية يقرر تمديد فترة دفع الرسوم لنهاية الشهر القادم

2

تحذير هام إلى أولياء الأمور - صورة

133046518_3613589012052821_2411875934261872123_o

انتشار واسع للجيش على مداخل المحافظات الاردنية

122020422191164487330

خبر سار للأردنيين في قطر

1608136010043

الحكومة توزع مساعدات على أسر اردنية