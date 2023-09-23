السبت 23-09-2023
الوكيل الاخباري

اختام فعاليات مؤتمر الأندية الشبابية في العقبة

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السبت، 23-09-2023 07:15 م

اختام فعاليات مؤتمر الأندية الشبابية في العقبة

محافظة-العقبة-كل-ما-يهمك-وأكثر


الوكيل الاخباري - اختتمت في العقبة اليوم السبت، فعاليات مؤتمر " الأندية الشبابية ودورها في العمل الحزبي وفق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني" الذي نظمته مديرية شباب العقبة بمشاركة عدد من رؤساء الأندية الشبابية من مختلف محافظات الجنوب.

واكد النائب عبيد ياسين في حفل الاختتام أهمية تعزيز دور الشباب في الحياة الحزبية لتمكينهم من المشاركة بصنع القرار وسن التشريعات التي تخدمهم كونهم بناة الوطن ومستقبله، مثمنا جهود القائمين على تنظيم هذا المؤتمر الذي وفر فرصة للشباب للتعبير عن آرائهم وتوجهاتهم.

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