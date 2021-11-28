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اختتام أعمال الملتقى العلمي الخامس لمجمع البيطار الإسلامي بالعقبة

الأحد، 28-11-2021 09:20 م

اختتام أعمال الملتقى العلمي الخامس لمجمع البيطار الإسلامي بالعقبة

العقبة-2


الوكيل الاخباري - اختتمت في مدينة العقبة، اليوم الأحد، أعمال الملتقى العلمي الخامس الذي نظمه مجمع البيطار الإسلامي بالتعاون مع دائرة الإفتاء العام، تحت عنوان "دور المملكة الأردنية الهاشمية في الحفاظ على المقدسات الإسلامية ودعم صمود المقدسيين خلال مائة عام".

واستهدف الملتقى الذي رعاه مفتي المملكة سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة، بحضور وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، تسليط الضوء على واقع مدينة القدس وبيان الأخطار المحدقة بها، وواجب الأمة نحوها، والتأكيد على الوضع القانوني للوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى، وضرورة أن تدعم الأمة هذه الوصاية وتعززها وتحافظ عليها إلى حين زوال الاحتلال . 

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