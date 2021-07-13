اختتام أعمال مؤتمر تحفيز الاستثمار

الوكيل الاخباري -

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اختتمت اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الاستثماري الأول والذي عقدته هيئة الاستثمار على مدار يومين، تحت عنوان " تحفيز الاستثمار في المئوية الثانية" بمشاركة أكثر من 637 مختصاً من مختلف أرجاء العالم، يمثلون مختلف المجالات والقطاعات الاستثمارية.وقال رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقة: إن المؤتمر كان فرصة سانحة للقاء رجال الاعمال والاقتصاد والخبراء من مختلف المجالات وأطلاعهم عن كثب على أهم ما يميز الاقتصاد الأردني والبيئة الاستثمارية والفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة، إضافة إلى آلية تمكين الاستثمارات القائمة والمحافظة عليها.