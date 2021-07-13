الثلاثاء 13-07-2021
الوكيل الاخباري

اختتام أعمال مؤتمر تحفيز الاستثمار

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الثلاثاء، 13-07-2021 07:02 م

اختتام أعمال مؤتمر تحفيز الاستثمار

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الوكيل الاخباري - اختتمت اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الاستثماري الأول والذي عقدته هيئة الاستثمار على مدار يومين، تحت عنوان " تحفيز الاستثمار في المئوية الثانية" بمشاركة أكثر من 637 مختصاً من مختلف أرجاء العالم، يمثلون مختلف المجالات والقطاعات الاستثمارية.اضافة اعلان


وقال رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقة: إن المؤتمر كان فرصة سانحة للقاء رجال الاعمال والاقتصاد والخبراء من مختلف المجالات وأطلاعهم عن كثب على أهم ما يميز الاقتصاد الأردني والبيئة الاستثمارية والفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة، إضافة إلى آلية تمكين الاستثمارات القائمة والمحافظة عليها.

 




 

 


 

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