اختتام أعمال مشروع تعزيز حقوق الإنسان والفضاء المدني في الأردن

الوكيل الاخباري - اختتمت أعمال مشروع "تعزيز حقوق الإنسان والفضاء المدني في الأردن"، اليوم الخميس، والذي نفذته مؤسسة محامون بلا حدود، بالشراكة مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وبالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي والاتحاد الأوروبي، ضمن إطار مشروع قرارنا EUJDID.



ويهدف المشروع إلى تعزيز حالة حقوق الإنسان والفضاء المدني في الأردن أثناء وما بعد جائحة كورونا، وكذلك تعزيز مساهمة مؤسسات المجتمع المدني في صنع السياسات، وحماية حقوق الإنسان والفضاء المدني في الأردن.

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