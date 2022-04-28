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الخميس، 28-04-2022 10:20 ص

اختتام أمسيات رمضان الثقافية في الرصيفة

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الوكيل الإخباري - اختتمت، مساء أمس الأربعاء، فعاليات أمسيات رمضان الثقافية التي نظمها منتدى الرصيفة للثقافة والفنون في قاعة بلدية الرصيفة.

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وقال مساعد متصرف لواء الرصيفة أحمد القلاب الذي رعى حفل الختام، إن هذه الفعاليات كان لها أثر مميز في إضفاء روح ثقافية على الأنشطة التي نفذتها الفعاليات المجتمعية في اللواء.


وقال رئيس البلدية شادي الزيناتي إن الهيئات الثقافية في الرصيفة قدمت خلال الشهر الفضيل نشاطات فكرية وأدبية وثقافية راقية وهادفة, مؤكدا وقوف البلدية إلى جانب جميع الهيئات الثقافية بشكل دائم لإنجاح مشروع الرصيفة مدينة الثقافة الأردنية لهذا العام.


بدوره، قال رئيس منتدى الرصيفة للثقافة والفنون محمود الصالح إن هذا العام بدأ مميزا بنجاح الهيئات الثقافية في الحصول على لقب الرصيفة مدينة للثقافة الأردنية 2022، وتواصل النجاح في تقديم العديد من الأنشطة الأدبية والثقافية توجتها هذه الأمسيات الرمضانية المباركة وبشكل راق ومميز لخدمة المثقفين في اللواء وافساح المجال للمواهب الشابة للظهور والإبداع.


وقدم الشاعر علي أبو بكر فقرة شعرية حول فضائل شهر رمضان ومحبة الشعب لوطنه وقيادته الهاشمية.


وشاركت الفرقة الهاشمية الإسلامية للإنشاد بأناشيد دينية تعظيما لشهر رمضان المبارك وللرسول الكريم، فيما قدم نادي المقاتل الرياضي فقرة لألعاب الدفاع عن النفس بقيادة الكابتن محمود الصقر.


وجرى في نهاية الحفل تكريم المشاركين في الأمسيات الرمضانية.


 




 

 


 

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