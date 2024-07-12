اختتام البرنامج التدريبي "تكنو شباب" بمدينة الأمير هاشم في مادبا

الوكيل الاخباري - اختتمت في حرم مدينة الأمير هاشم بن عبد الله الثاني للشباب في مادبا اليوم الجمعة فعاليات البرنامج التدريبي الثاني في برنامج "تكنو شباب" والذي شارك فيه 25 شابا وشابة من طلاب وخريجي تكنولوجيا المعلومات في الجامعات الأردنية.

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وبين مدير المدينة الدكتور ابراهيم الشخانبة في حفل ختام البرنامج الدور الريادي الذي تقوم به مدينة الأمير هاشم بن عبد الله الثاني للشباب في خدمة القطاع الشبابي من خلال المجال الرياضي والتقني والترفيهي من خلال ما توفره من بنيه تحتية مميزة تلبي جميع التطلعات والاحتياجات.