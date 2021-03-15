اختتام البرنامج التدريبي لمهارات الابتكار الاجتماعي

الوكيل الاخباري -

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اختتمت مديرية شباب العاصمة، عبر وسائل الاتصال الحديثة، فعاليات الفوج السادس لبرنامج مهارات الابتكار الاجتماعي (مهاراتي).وقالت وزارة الشباب في بيان، اليوم الاثنين، إن البرنامج الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وهيئة اجيال السلام، استهدف 150 شابا وشابة ضمن الفئة العمرية من 10 إلى 25 عاما، في خمسة مراكز شبابية.ويهدف البرنامج إلى تنمية قدرات الشباب من خلال اكسابهم مهارات الحياة الأساسية ابرزها المهارات الإدراكية والاجتماعية والعمل المشترك وتقدير الذات ونشر ثقافة التسامح وتقبل الآخر والرياضة من أجل السلام.