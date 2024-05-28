اختتام المؤتمر الإقليمي في عمّان حول دور الإدارات الانتخابية والشركاء في تعزيز الممارسات الديمقراطية في المنطقة العربية

الوكيل الاخباري - اختُتمت اليوم في عمّان أعمال المؤتمر الإقليمي حول "دور الإدارات الانتخابية والشركاء في تعزيز الممارسات الديمقراطية في المنطقة العربية"، والذي نظمته المنظمة العربية للإدارات الانتخابية بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.



وفي الجلسة الحوارية الأولى بعنوان "توسيع دور الإدارات الانتخابية: التحديات والفرص"، أكّد موسى المعايطه، رئيس المنظمة العربية للإدارات الانتخابية ورئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، على أهمية دور الإدارات الانتخابية في تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية الانتخابية، وكذلك تقوية الروابط بين المجتمع المدني وهذه المؤسسات. وأشار إلى أن الإصلاح أو التحديث الانتخابي يجب أن يكون نابعاً من الداخل، معبّراً عن إيمان الأردن بأن كل مجتمع يصنع الديمقراطية التي تناسبه.

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