اختتام المخيم الشبابي الثاني لمشاركي جائزة الحسن للشباب

الوكيل الاخباري - احتفل برنامج جائزة الحسن للشباب بتخريج 26 شابا وشابة، في المخيم التدريبي الثاني، بالمستوى البرونزي من قرى الأطفال في المملكة، والذي عقده البرنامج الدائم في غابة الحسن في طبربور.



وحضر الحفل الذي رعاه مدير عام الشركة المتكاملة لتجارة السيارات عاهد السخن ومدير عام منصة نوى – مؤسسة ولي العهد احمد الزعبي، ومدراء القرى من قرى الاطفال ورئيس قسم الشرطة المجتمعية النقيب هايل الخوالدة ومديرة الجائزة سمر كلداني، وهيئة التدريب والاشراف التي ضمت ضباط عسكريين وميسرين من منصة نحن ومشرفين من قرى الاطفال ومكتب الجائزة وطاقم طبي من الخدمات الطبية الملكية.

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