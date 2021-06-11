اختتام المرحلة الثالثة من حملة تطعيم تجار عمان غدا

الوكيل الإخباري - تختتم غرفة تجارة عمان، يوم غد السبت، المرحلة الثالثة من حملتها لأعطاء مطعوم فيروس كورونا لمنتسبيها بالعاصمة عمان من أصحاب الشركات والمؤسسات التجارية وموظفيهم والعاملين لديهم بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الصحة والصناعة والتجارة والتموين والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، في سببيل تعزيز مبدأ الحكومة نحو صيف آمن والتخلّص من الإجراءات الصارمة.

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وبحسب بيان صحفي للغرفة اليوم الجمعة، اطلع "الوكيل الإخباري " عليه ، سيتم إعطاء المطعوم في 3 مراكز حُددّت لهذه الغاية من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الثالثة عصراً.



والمراكز التي سيتم اعطاء المطعوم فيها، هي حدائق الملك حسين بمنطقة دابوق، وحدائق الملك عبدالله بمنطقة المقابلين، والمدينة الرياضية، وجميعها من خلال السيارة (Drive Through).



وأشارت الغرفة إلى أن أي شخص بلغ من العمر فوق 18 عاماً يحق له تلقّي المطعوم من مالكي المؤسسات والشركات أو الموظفين أو العاملين لديها.



ودعت الغرفة المعنيّين ممن لم يتمكنّوا من أخذ المطعوم في الحملة الأولى التي نظمّتها يوم السبت الماضي، إلى التسجيل على منصة (www.vaccine.jo)، وتحديد مكان تلقي المطعوم في احد المراكز الثلاثة المحددة والتوجه مباشرة إليها، دون الانتظار لاستلام رسالة لتحديد موعد لتلقي المطعوم.



وحسب الغرفة بإمكان المسجلين سابقاً على المنصة من أصحاب الشركات والمؤسسات وموظفيهم، ممن لا زالوا بانتظار موعد تلقي اللقاح، الذهاب مباشرة للموقع لتلقي المطعوم بعد التنسيق مع أي من موظفي الغرفة الموجودين فيها.



ووضعت الغرفة عدداً من موظفيها في المراكز لمساعدة الراغبين بتلقي المطعوم.