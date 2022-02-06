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الأحد، 06-02-2022 06:21 م

اختتام المرحلة الثالثة من مشروع التسريع الوظيفي للمصممين المبدعين

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 الوكيل الاخباري - اختتم المركز الأميركي للأبحاث أخيرا، المرحلة الثالثة من مشروع "التسريع الوظيفي للمصممين المبدعين"، من خلال المنحة التي حصل عليها من مشروع "التعليم السوري الأردني" (مدد) الممول من الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمة السورية، والذي تديره المنظمة الهولندية للتعاون الدولي.

ووفقا لبيان مشروع "التسريع الوظيفي للمصممين المبدعين"، اليوم الأحد، فقد استهدف المشروع الشباب اللاجئين السوريين والأردنيين الخاضعين للصناديق الخيرية من خريجي تخصصات هندسة العمارة والجرافيك والتصوير والفنون و"الإنتيريال ديزاين"، حيث جرى اختيار 40 مصمما من أصل 100، جرى اختيارهم من بين 800 طلب تقدموا للمشاركة بالمشروع.

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