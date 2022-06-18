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السبت، 18-06-2022 07:09 م

اختتام الملتقى الوطني للقيادات الطبيعية في البترا

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الوكيل الاخباري - اختتمت مديرية المراكز الشبابية والكشافة بوزارة الشباب، اليوم السبت في بيت شباب البترا، فعاليات برنامج "الملتقى الوطني للقيادات الطبيعية" (الطلائع).

وتضمن الملتقى الذي شاركت فيه 36 مرشدة من أعضاء المراكز الشبابية في محافظات المملكة؛ العديد من الفعاليات والأنشطة المتعلقة بالحركة الكشفية، ودور الطلائع والجوانب الخاصة بهذه المرحلة، بالإضافة إلى عقد ورشات تثقيفية عدة بالتعاون مع جهاز الأمن العام ، وتنفيذ مسير كشفي داخل المدينة الوردية البترا.

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