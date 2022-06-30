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الخميس، 30-06-2022 08:31 م

اختتام بازار الخير في مؤسسة نهر الأردن

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الوكيل الاخباري - اختتمت في مؤسسة نهر الأردن، اليوم الخميس، فعاليات "بازار الخير" الذي نظمته المؤسسة ضمن مشروع "تحسين سُبل العيش للاجئين السوريين والمجتمعات المحلية المستضيفة" بالشراكة مع جمعيات محلية ومراكز التدريب المهني ووزارتي العمل والتخطيط .

ووفق بيان للمؤسسة، اشتمل البازار على عدد من المشاريع الريادية، وعرض منتجات غذائية وتجميلية وحرف يدوية، أعدها مستفيدون تم تمكينهم من خلال منح مالية وسلسلة من التدريبات الفنية التي اكسبتهم مهارات ريادية أهلتهم لإنشاء مشاريع مدرة للدخل .

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