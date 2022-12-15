اختتام برنامج تدريبي حول استخدام التكنولوجيا في تسويق التأمين

الوكيل الاخباري - اختتم الاتحاد الأردني لشركات التأمين، اليوم الخميس، برنامجا تدريبيا بعنوان: "مبادئ استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي في تسويق التأمين".



وبحسب بيان للاتحاد، تناول البرنامج، الذي شارك فيه 23 مشاركاً من 12 شركة تأمين من أعضاء الاتحاد أهمية وسائل التواصل الاجتماعي، الدور الذي يمكن أن تقدمه هذه الوسائل في الترويج الإعلامي لخدمات التأمين، وأهمية التسويق لخدماته، وكيفية إعداد وإدارة المحتوى الرقمي، والأدوات التي تستخدم في وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيق العملي عليها.

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