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السبت، 22-06-2024 07:28 م

اختتام برنامج تدريبي متخصص في مجال الكشف الإشعاعي والأمن النووي

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الوكيل الإخباري - اختتمت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، برنامج تدريبي متخصص لتعزيز التوعية في مجال الكشف الإشعاعي والأمن النووي.

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وبحسب بيان للهيئة اليوم السبت، اشتمل البرنامج الذي عقد في المركز الوطني للأمن النووي والإشعاعي الأسبوع الماضي، بمشاركة عدد من منتسبي مرتبات مديرية الأمن العام، على تعريف بالمواد النووية والمشعة، واستعراض لثقافة الأمن النووي ومبادئ الوقاية الإشعاعية، والإطار التشريعي والتنظيمي، والأدوار والمسؤوليات المناطة بالمؤسسات ذات العلاقة بالأمن النووي، وطرق الحماية من الإشعاع والإجراءات المتخذة لمكافحة تهريب المواد النووية والإشعاعية عبر المنافذ الحدودية في المملكة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية والمختصة بهذا المجال.


وتخلل البرنامج تنفيذ تمرين عملي على أجهزة كشف الإشعاع، والدروس المستفادة من الحوادث الإشعاعية والنووية واستدامة أنظمة الأمن النووية.

 




 

 


 

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