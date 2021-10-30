السبت 30-10-2021
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السبت، 30-10-2021 10:34 ص

اختتام برنامج تكنولوجيا المستقبل النسخة الثانية

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الوكيل الإخباري- اختتم برنامج "تكنولوجيا المستقبل" النسخة الثانية، عبر وسائل الاتصال الحديثة، الذي تنظمه وزارة الشباب/ مديرية المراكز الشبابية والكشافة، بالتعاون مع مركز الابتكار والريادة في الجامعة الأردنية ومشروع حاضنات الابتكار الاجتماعي المتنقلة في مؤسسة نهر الاردن.

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت، إن البرنامج الذي شارك فيه 70 شابا وشابة، واستمر اربعة ايام، استهدف اصحاب المشاريع الريادية والمبادرات الشبابية وطلبة الجامعات من اعضاء المراكز الشبابية.

واشتملت فعاليات البرنامج على مهارات الذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء والبيانات الضخمة وكيفية استفادة المشاريع الريادية من التكنولوجيات الناشئة لتطوير مشاريعهم، بالإضافة الى التعرف على اثر التكنولوجيات الناشئة.

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