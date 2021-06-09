الأربعاء 09-06-2021
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الأربعاء، 09-06-2021 08:23 م

اختتام برنامج جسور التعليم في تربية المفرق

وزارة التربية والتعليم



الوكيل الاخباري -اقامت مديرية تربية لواء قصبة المفرق اليوم الأربعاء، الحفل الختامي لبرنامج جسور التعلم وتكريم الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور على المبادرات التي أطلقها قسم الإشراف في المديرية.
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ورفع مدير تربية اللواء الدكتور اسامة شديفات في بداية الاحتفال الذي،حضره ممثلون عن منظمة اليونسف التهنئة والتبريك لجلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده سمو الامير الحسين بن عبدالله بمناسبة عيد الجلوس الملكي، مشيرا الى ان برنامج جسور التعلم هو برنامج ابتكاري ابداعي يعوض الفاقد التعليمي للطلبة في ظل جائحة كورونا.

 




 

 


 

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