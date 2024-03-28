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الخميس، 28-03-2024 06:32 م

اختتام برنامج "شباب قيادي في الأردن"

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الوكيل الإخباري - أقامت مؤسسة ولي العهد، مؤخرا، حفل اختتام برنامج "شباب قيادي في الأردن" الذي تم تنفيذه بدعم من البنك الإسلامي للتنمية وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم.

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وتخلل الحفل الذي أقيم في مخيم الأميرة بسمة الكشفي في منطقة دبين على مدار يومين، تنفيذ فعاليات متنوعة منها أعمال تطوعية وفعاليّة إفطار رمضاني، وفي الختام تم تسليم الشهادات التكريمية للمشاركين تقديراً لجهودهم.


ويهدف برنامج "شباب قيادي في الأردن" الذي شارك فيه 138 شابا وشابة من منتسبي برامج المؤسسة، إلى تطوير قدرات اليافعين على الصعيد القيادي، خاصّة في آليات التفاوض الفعّال، وأساسيات المناظرة ومنهجيات التطوع.


وقامت المؤسسة وبالتنسيق مع خبراء في المجالات سابقة الذكر، بتنفيذ برامج تعزيز قدرات للمدربين من كادر الوزارة، ليقوموا بدورهم في تدريب الشباب والشابات والمشاركين.


وفي كلمة لها خلال الحفل، قالت نجود سرحان، نائب المدير التنفيذي ومدير إدارة البرامج وتميز الأداء في مؤسسة ولي العهد: "إن البرنامج جاء استكمالاً لإنجازات المشاركين المنتسبين لبرنامج "القيادة للمدارس" أحد برامجنا المندرجة تحت مسار القيادة"، مبينة أن "مؤسسة ولي العهد فخورة بتنفيذ الشباب لأعمال تطوعية من خلال المنصة الوطنيّة للتطوّع ومشاركة الشباب (نحنُ)، وسعيدة جداً بشراكة العمل مع البنك الإسلامي للتنمية ووزارة التربية والتعليم".

من جهتها أثنت الدكتورة رائدة بدر، مستشار وزير التربية والتعليم لمديرية الكشافة والمرشدات على دور المؤسسة الكبير في دعم وتطوير قدرات الشباب من خلال البرامج العديدة، وقالت: "لقد لمسنا مشاركة فعالة واهتماما كبيرا من قبل الطلاب، وتغييرا إيجابيا على هيكلية التفكير لديهم، مشيرة الى أن هذه البرامج تدعم الوزارة في تحقيق أهدافها التنمويّة للشباب، ونشكر البنك الإسلامي للتنمية على دعمهم وتوفير الفرص للشباب والشابات".


تجدر الإشارة إلى أن البنك الإسلامي للتنمية هو بنك تنموي متعدد الأطراف بأثر عالمي واسع النطاق يعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويرتكز على بناء الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في 57 بلداً من البلدان الإسلامية من خلال توفير البنية التحتية لتمكين المجتمعات من الوصول لحياة أفضل.

 




 

 


 

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