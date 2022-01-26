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الأربعاء، 26-01-2022 02:43 م

اختتام برنامج للتغطية الإعلامية للانتخابات

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الوكيل الإخباري - اختتمت الهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم الأربعاء، البرنامج التدريبي "التغطية الصحفية لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان"، والمقرر إجراؤها في آذار المقبل، والذي عقد بالتعاون مع مركز التدريب في نقابة الصحفيين الأردنيين واستمر 4 أيام، بمشاركة 19 صحفيا وصحفية.

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وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة، خالد الكلالدة، خلال رعايته حفل الختام، أهمية الشراكة بين الهيئة والإعلام المقروء والمرئي والمسموع، مشيرا إلى الدور الكبير الذي يلعبه الإعلام في إنجاح العملية الانتخابية بمراحلها كافة.

 

بدوره، أشاد مدير مركز تدريب الصحفيين، عماد عبد الرحمن، بانفتاح الهيئة على وسائل الإعلام المختلفة، مؤكدا على الالتزام بالمهنية والحرفية وتحمل المسؤولية، موضحا أن وجود إعلام متخصص في الانتخابات يعزز ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية.

 

وتناول البرنامج العديد من المحاور ذات الأهمية والمتعلقة بالعملية الانتخابية بمراحلها كافة، والتي تركزت على كيفية التعامل مع التجاوزات والإشاعات ومخالفة الدعاية الانتخابية وتكرار التصويت، والمخالفات الانتخابية ودور الهيئة في التعامل معها.


وتطرق المدربون والخبراء المشاركون في الدورة إلى المعايير المهنية وميثاق الشرف الصحفي، وأخلاقيات التغطية الصحفية للانتخابات، وشرح آلية عمل الانتخابات للجمهور وحقوق الناخبين والمرشحين، والأحزاب والانتخابات وتحليل نتائج الانتخابات.

 




 

 


 

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