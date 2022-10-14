اختتام برنامج مهاراتي بمراكز شبابية بألوية غرب إربد

الوكيل الاخباري - اختتمت في المراكز الشبابية لألوية غرب إربد، اليوم الجمعة، فعاليات برنامج مهاراتي الذي تنظمه وزارة الشباب بالتعاون مع منظمة اليونيسيف العالمية ومنظمة أجيال السلام.



وأقيم البرنامج الذي استمر 6 أيام وجاهيًا وعبر الاتصال المرئي، في مراكز شباب الشونة الشمالية والمنشية والشيخ حسين بلواء الأغوار الشمالية، ومركزي شباب وشابات لواء الوسطية، ومركز شابات لواء الطيبة، ومراكز شابات دير أبي سعيد وكفر الماء وجديتا بلواء الكورة ، إضافة إلى مركز شابات غرب إربد.

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