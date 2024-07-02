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الثلاثاء، 02-07-2024 04:37 م

اختتام بطولة اليوبيل الفضي لكرة القدم في العقبة

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الوكيل الإخباري - اختتمت، اليوم الثلاثاء، منافسات بطولة اليوبيل الفضي لكرة القدم التي نظمها نادي مدينة الأمير حمزة للشباب بالعقبة، برعاية وزير الشباب محمد النابلسي.

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وحضر المباراة النهائية محافظ العقبة خالد الحجاج، ومدير مدينة الأمير حمزة للشباب أحمد الحسن، ومدير شباب العقبة الدكتور مخلد المجالي، ومفوض الريادة والشباب رمزي الكباريتي، ورئيس الاتحاد الملكي للرياضات البحرية محمد المغربي، ومدير الثقافة طارق البدور وممثلي المؤسسات الرسمية ومدراء الأجهزة الأمنية في المحافظة.


وجمعت المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير حمزة للشباب فريقي القوة البحرية والزوارق الملكية، ونادي مدينة الأمير حمزة للشباب وانتهت بفوز نادي مدينة الأمير حمزة 2/1.


وتوج النابلسي فريق نادي الأمير حمزة بكأس البطولة والميداليات الذهبية، وفريق البحرية والزوارق الملكية بالمركز الثاني للبطولة والميداليات الفضية، وفريق الدرك بالمركز الثالث والميداليات البرونزية.

 




 

 


 

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