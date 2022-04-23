اختتام بطولتي الشطرنج وتنس الطاولة في المفرق

الوكيل الإخباري - شارك أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور، شباب وشابات محافظة المفرق ختام بطولتي الشطرنج وتنس الطاولة المقامة في كافة المراكز الشبابية التابعة لوزارة الشباب أمس الجمعة.

اضافة اعلان

وأقيم حفل ختام البطولتين في مركز شباب بلعما - مديرية شباب المفرق، والتي تقام ضمن فعاليات رمضانيات، وسط مشاركة شبابية واسعة من مختلف الفئات العمرية.



وأشار الجبور في كلمته إلى أن المراكز الشبابية وُجدت لخدمة الشباب والمجتمعات المحلية، بتقديم أنشطتها وخدماتها لهم، مؤكداً حرص وزارة الشباب على توفير كافة الخدمات والبرامج لشباب الوطن.



حيث حصل على المراكز الثلاثة الأولى في بطولة تنس الطاولة عبدالرؤوف الخوالدة المركز الأول، وعمر الخوالدة المركز الثاني والمركز الثالث عرار الغصون.



وفي بطولة الشطرنج حصل على المركز الأول عبدالله الخوالدة، والمركز الثاني محمود الخوالدة، والثالث احمد الخوالدة.

وتقدم أعضاء المراكز الشبابية والمشاركون في البطولتين بالشكر لوزارة الشباب على النشاط المميز الذي قامت به الوزارة خلال شهر رمضان المبارك.



وفي نهاية اللقاء قام الجبور بتوزيع الكؤوس على الفائزين وتمنى للجميع التوفيق في البطولات القادمة.