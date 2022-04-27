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الأربعاء، 27-04-2022 04:59 م

اختتام تدريبات إعلام السلام

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الوكيل الإخباري - اختتمت هيئة أجيال السلام، بالشراكة مع السفارة الأميركية في عمّان، الجلسات التدريبية للنسخة الثانية من برنامج إعلام السلام، والتي عقدت في مقر الهيئة في عمّان.

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ويأتي هذا البرنامج في خطوة نحو استدامة أداة "الإعلام من أجل السلام،" لتصبح إحدى أدوات الهيئة الرئيسية لبناء السلم المستدام على مستوى القاعدة الشعبية في المجتمعات الأردنية والدولية.


وبحسب بيان للهيئة اليوم الأربعاء، ضم البرنامج في نسخته الثانية مجموعة من الجلسات النظرية والتطبيقية حول موضوعات تساهم في تعزيز وتطوير المحتوى الذي تبثه وسائل الإعلام وجعله أكثر مهنية وتوازنا وبعيدا عن التحريض وإثارة النعرات والعنف ونقل الشائعات والأخبار المضللة أو المفبركة.


وتم تدريب المشاركين في البرنامج على استخدام أحدث الأدوات والتطبيقات التي تساعدهم في التحقق من صحة المعلومات والتأكد من مصادرها، للحد من انتشار المحتوى الإعلامي المغلوط، والمعلومات مجهولة المصدر.


وشارك في تقديم الجلسات التدريبية نخبة من الإعلاميين والباحثين الأردنيين والعرب من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الإعلامي، الذي ساهم في تعزيز وبناء كفاءة الصحافيين والإعلاميين بأخلاقيات المهنة ورفع مستوى الأداء في مجال تغطية النزاعات والقضايا الحساسة للنوع الاجتماعي، إلى جانب تنميه مهارات التفكير النقدي وبناء فهم أعمق لمبادئ بناء السلام.


وأكد رئيس هيئة أجيال السلام، الدكتور مهند عربيات، حرص الهيئة على تطوير أداة إعلام السلام من خلال معهد إعلام السلام المتخصص في إعداد المناهج التدريبية المبنية على الدراسات المسحية والبحثية بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى، وخدمة الصالح العام.

 

وأضاف أنه وفي ظل الإسهاب في التغطية الإعلامية لأخبار العنف والجريمة، وانتشار الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة والعناوين الجاذبة للمتابعين والبعيدة عن مضمون ومحتوى الخبر، أطلقت هيئة أجيال السلام النسخة الثانية من برنامج إعلام السلام بالشراكة مع السفارة الأميركية في عمّان، حيث يستقطب البرنامج 90 صحفيا وعاملا في مجال إعداد وإنتاج المحتوى الإعلامي.


من جهتها، قالت المستشارة الإعلامية والثقافية في السفارة الأميركية، ستيفاني التمان وينانز، "يتمثل أحد أهداف الولايات المتحدة في دعم الديمقراطية في الأردن، من خلال تعاوننا مع منظمات المجتمع المدني المحلية والصحافة".

 

وأضافت "تلتزم سفارة الولايات المتحدة بتزويد الصحافيين وخبراء الإعلام في الأردن بالأدوات والتدريبات التي يحتاجونها لنقل المعلومات بطريقة فاعلة من خلال برامج التثقيف الإعلامي التي تحد من خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والتطرف العنيف."

 




 

 


 

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