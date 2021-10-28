اختتام تدريبات التربية الإعلامية والمعلوماتية لمنظمات المجتمع المدني

الوكيل الإخباري- اختتم معهد الإعلام الأردني، بالتعاون مع السفارة النرويجية في الأردن، وبتمويل من وزارة الخارجية النرويجية، مشروع "محاربة المعلومات المضلَلة وتعزيز الحقوق والحريات في الأردن من خلال التربية الإعلامية والمعلوماتية"والذي جاء استجابةً لوباء "كورونا".



وعقد المعهد، اليوم الخميس، حفلاً ختاميًّا للمشروع بحضور سفير النرويج في الأردن، إسبن ليندبيك، وعميدة المعهد الدكتورة ميرنا أبو زيد، وممثلين من مؤسسات المجتمع المدني الشريكة والصحفيين والأساتذة والناشطين والطلاب الذين شاركوا في التدريبات، أُطلِق خلاله صفحة التربية الإعلامية والمعلوماتية على الموقع الرسمي للمعهد، وذلك لرفع مخرجات المشروع كافة من المواد والأدلة التدريبية ومقاطع الفيديو ومن أهمها دليلٌ للتربية الإعلامية والمعلوماتية لمؤسسات المجتمع المدني، وذلك لتعزيز دورها في نشر الوعي ضد الإشاعة والمعلومات المضللة والتصدي لخطاب الكراهية والاستقواء والتنميط من خلال نشر مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية.



وقالت عميدة معهد الإعلام الأردني إن التربية الإعلاميّة والمعلوماتيّة تمكّن المواطن من ممارسة حقه في الوصول إلى الخبر اليقين، والتمييز بين الخبر والرأي، والمشاركة في قراءة المحتوى وإنتاجه كمواطن ومطّلع وواعٍ ومشارك ومنتج.



وهدفَ المشروع إلى زيادة الوعي العام بمفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية، بالإضافة إلى استخدام منصات الوسائط الرقمية والاجتماعية لتعزيز مهارات التربية الإعلامية والمعلوماتية، بما في ذلك الوصول إلى المعلومات وتحليل الرسائل وإنشاء وإنتاج المحتوى، حيث تم إعداد دليل خاص للتدريب باستخدام وسائل التواصل المرئي والمسموع حول مهارات التربية الإعلامية والمعلوماتية، إضافة إلى إنتاج 5 مقاطع فيديو قصيرة بتقنية الجرافيك للتَّوعية بمفاهيم التَّربية الإعلامية والمعلوماتية.

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