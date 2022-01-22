اختتام تكميلية التوجيهي بمشاركة 95 ألف طالب

الوكيل الإخباري - اختتمت اليوم السبت، امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2021/ الامتحان التكميلي، والتي انطلقت أولى جلساتها في الثلاثين من شهر كانون الأول الماضي، بمشاركة نحو 95 ألف مشترك ومشتركة.

اضافة اعلان



وتابع أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة اليوم السبت، سير الامتحان في يومه الأخير، خلال زيارة قام بها لغرفة العمليات في إدارة الامتحانات والاختبارات، واطمأن كذلك إلى الدقة في إنجاز أعمال التصحيح الإلكتروني والمراجعة والمطابقة، كما اطلع أيضا على الخط الزمني لعمليات إدارة الامتحانات من بدء العمل وحتى وقت إعلان النتائج.



من جانبها، تفقدت الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات عددا من قاعات الامتحان في لواء سحاب، معربة عن ارتياحها لالتزام الكبير بإجراءات البروتوكول الصحي.



وجرت الامتحانات، في ظل إجراءات وقائية و احترازية اتخذتها وزارة التربية والتعليم بموجب بروتوكول صحي، جرى التوافق عليه مع وزارة الصحة وبما ينسجم مع الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة فيروس كورونا ويحافظ على سلامة الطلبة والكوادر المشرفة على الامتحان.



وكانت الوزارة قد شكلت غرفتي عمليات في مركز الوزارة وإدارة الامتحانات لمتابعة سير الامتحان ومجرياته واستقبال الملاحظات والاستفسارات من الطلبة والمجتمع المحلي، حيث عممت أرقام هواتفها على مديري التربية والتعليم ومديري الإدارات وأعلنتها في وسائل الإعلام المختلفة.



وثمنت الوزارة الجهود الكبيرة التي بذلتها كوادرها القائمة على الامتحان من معلمين ورؤساء قاعات ومراقبين ومصححين ولجان إشرافية وفرق فنية في إنجاح إجراءات عقد الامتحانات وضبطها بصورة متميزة .



وتقدمت الوزارة بالشكر الجزيل لجميع الشركاء والمساندين من مؤسسات الوطن وأبنائه؛ هيئة الاتصالات الخاصة / القوات المسلحة – الجيش العربي، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، الأمن العام، قوات الدرك، الدفاع المدني، ديوان المحاسبة، ووسائل الإعلام، وأبناء المجتمع المحلي الذين كان لهم الدور الكبير في الإسهام في إنجاح هذا الجهد الوطني.



وكان قد تقدم للامتحان اليوم 17932 مشتركا ومشتركة في مباحث علوم الأرض والبيئة، واللغة العربية (تخصص) الورقة الثانية، وبرمجة الحاسوب، وإحصاء، والتشريح ووظائف الأعضاء، للفروع الأكاديمية، والعلوم الصناعية الخاصة / الورقة الثانية، والإنتاج الحيواني، وإنتاج الطعام وخدمته / الورقة الثانية، والرسم والتصميم للفروع المهنية.



وتمنت الوزارة في ختام امتحانات الثانوية العامة لأبنائها الطلبة النجاح والتوفيق.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة