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الأحد، 10-10-2021 12:49 ص

اختتام دورة التربية الإعلامية في الكرك

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - اختتمت مديرية تربية القصر في محافظة الكرك، دورة التربية الإعلامية والمعلوماتية بمشاركة عدد من المعلمين والمشرفين التربويين ورؤساء الأقسام في المديرية.

وقال مدير التربية حسين الدغيمات، إن الدورة التي استمرت خمسة أيام في مدرسة القصر الأساسية المختلطة الأولى، تناولت موضوعات متنوعة في التربية الإعلامية والمعلوماتية، وتطبيقات حول توظيفها في العملية التعليمية إلى جانب مهارات في تحليل المعلومات والأخبار والصور باستخدام استراتيجية التفكير الناقد، وأساليب التحقق من الأخبار، والاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي.

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