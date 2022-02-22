اختتام دورة السلامة المهنية في نقابة الصحفيين الأردنيين

الوكيل الاخباري - اختتمت، اليوم الثلاثاء، دورة "السلامة المهنية للصحفيين" التي عقدت على مدى يومين متتاليين في مقر نقابة الصحفيين، ونظمها مركز التدريب في النقابة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، بمشاركة 19 زميلاً وزميلة من مختلف وسائل الإعلام المحلية.



وقالت النقابة في بيان صحفي، إن نقيب الصحفيين الزميل السعايدة أكد أهمية التدريب المستمر في جميع اختصاصات وفنون العمل الصحفي، والعمل على صقل مهارات الصحفيين وصولاً إلى الصحفي المتخصص في تغطية الأحداث الساخنة.

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