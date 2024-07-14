اختتام دورة الفنون التشكيلية في مركز شباب الوسطية

الوكيل الاخباري- واصلت مديرية شباب محافظة إربد، والمراكز التابعة لها في لواء الوسطية، تنفيذ الجلسات التعريفية والأنشطة الشبابية والثقافية والصحية المتنوعة.

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واختتمت في مركز شباب الوسطية "دورة الفنون التشكيلية" التي تم تنفيذها على مدار 5 أيام بمشاركة 25 مشاركا من أعضاء المركز.



وتطرق مدرب الدورة الفنان محمد عواودة إلى موضوع السيطرة على الألوان وتدرجاتها، مؤكدا أن الدورة هدفت بالأساس إلى تأسيس المشاركين على مبادئ الرسم والألوان وتثقيفهم بطرق قراءة اللوحات الفنية وزيادة مساحة الوعي والمنافسة الفنية بين المشاركين، واكتشاف مواهبهم الفنية والتي من خلالها تعكس شخصيتهم من خلال الألوان المستخدمة في أعمالهم.



وعرضت من خلال مجموعات العمل العديد من الرسوم واللوحات الفنية والألوان المؤثرة كاستخدام الألوان الباردة والساخنة وكيفية تحسين الخطوط، وتم عرض اللوحات الفنية التي تم إنجازها في معرض المركز.