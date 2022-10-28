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الجمعة، 28-10-2022 06:09 م

اختتام دورة تثقيف الأقران من آفة المخدرات بعمان

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الوكيل الإخباري - اختتمت يوم أمس الخميس، في هيئة شباب كلنا الأردن/ الذراع الشبابي لصندوق الملك عبد الله الثاني، للتنمية، فعاليات دورة تثقيف الأقران وتوعية المجتمعات من آفة المخدرات.

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واشتملت الدورة التي استمرت ثلاثة أيام، بواقع 18 ساعة تدريبية وبمشاركة 30 شابا وفتاة على مهارات استخدام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في التوعية ومهارات كسب التأييد والدعم وإعداد المبادرات الشبابية، وتوظيف مهارات القيادة في الإقناع والتأثير على الأقران ومواجهة الضغوطات والتوترات والسلوك الخطر ومخاطر المخدرات.


وتأتي الدورة ضمن الاتفاقية الموقعة بين الهيئة والجمعية العربية للتوعية من المخدرات والعقاقير الخطرة والتي تنص على تمكين مجموعات شبابية في جميع محافظات المملكة في مجال التوعية من آفة المخدرات والسلوكيات الخطرة.


وقال رئيس الجمعية الوزير الأسبق الدكتور عبدالله عويدات، إن للشباب الدور الأكبر في نشر التوعية عن طريق استخدام الأساليب الحديثة الأكثر تأثيرا وإقناعا على أقرانهم، مشيرا إلى أن مسؤولية مكافحة آفة المخدرات تعتبر تشاركية بين كافة فئات ومؤسسات المجتمع.


من جانبه، قال مدير الهيئة عبد الرحم الزواهرة، إن مثل هذه البرامج التدريبية تأتي ضمن رؤية وخطة الهيئة في تمكين وإعداد الشباب لمواجهة كافة التحديات والمخاطر التي تواجههم.


وبين منسق الهيئة في محافظة العاصمة عثمان العبادي، أن الشباب المتدربين سيقومون بتنفيذ مبادرات مقترحة بهدف نشر الآثار النفسية والاجتماعية والصحية للمخدرات وخاصة بين فئة الشباب.

 




 

 


 

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