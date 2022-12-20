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الثلاثاء، 20-12-2022 04:04 م

اختتام دورة تدريبية في إدارة المراعي المستدامة في البادية

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الوكيل الإخباري - اختتمت اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة التدريبية "إدارة المراعي المستدامة (SRM)"، التي نظمها الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، واستهدفت عددًا من أبناء المجتمع المحلي، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني في مناطق البادية الأردنية.

وقال مدير الصندوق جمال طراد الفايز، أن هذه الدورات التدريبية في إدارة المراعي المستدامة، تأتي ضمن نشاطات وتدخلات مشروع "الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي "(HERD): ممارسات الإدارة المستدامة للمراعي واستراتيجياتها"، الذي ينفذه الصندوق بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN). 

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واضاف الفايز ان المشروع يسعى بشكل أساسي الى تعزيز عمليات إعادة تأهيل المراعي وإدارتها على نحو مستدام، وتوفير خدمات النظم البيئية، وحماية التنوع البيولوجي ، وتحفيز التوسع على الصعيدين الإقليمي والدولي.


وأوضح مدير الصندوق، أن الدورة التدريبية للجان المحلية لمواقع عمل المشروع، تهدف إلى التعريف بالمفاهيم والقضايا الأساسية المتعلقة بإدارة المراعي المستدامة ضمن برنامج تدريبي يشمل عدة مستويات متدرجة في هذا المجال، حيث أن تدريب أبناء المجتمعات المحلية في مواقع عمل المشروع على هذه المفاهيم، سيمكنهم من متابعة وإدارة المراعي الطبيعية في مناطقهم  .


 




 

 


 

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