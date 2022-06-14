الثلاثاء 14-06-2022
الوكيل الاخباري
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بحث الاستعدادات اللازمة في البلقاء لعقد امتحان التوجيهي

الثلاثاء، 14-06-2022 05:45 م

اختتام دورة تدريبية في الطفيلة حول التربية الإعلامية والرقمية

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الوكيل الاخباري - اختتم برنامج الأركان الشبابية، الذي تنفذه وزارة الشباب، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، اليوم الثلاثاء، دورة تدريبية حول التربية الإعلامية والمعلوماتية، بالشراكة مع اللجنة الإعلامية في الطفيلة، استهدفت القطاع الشبابي.

وأكد مدير المراكز الشبابية والكشافة – مدير برامج اليونيسف، فراس الشوابكة، دور الشباب في إيجاد الفرص الحقيقة لأنفسهم من خلال البحث عنها في سوق العمل، مشيرا إلى أن برنامج أركان يمكن الشباب ويدعمهم في جميع أقاليم المملكة.

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