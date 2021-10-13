الأربعاء 13-10-2021
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الأربعاء، 13-10-2021 06:50 م

اختتام دورة تدريبية في فن السرد القصصي بالطفيلة

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الوكيل الاخباري - اختتمت في قاعة مديرية ثقافة الطفيلة، اليوم الأربعاء، دورة تدريبية في فنون السرد الأدبي، وذلك ضمن سياق الدورة التدريبية في الكتابة التأسيسية التي تنظمها جائزة صندوق الحسين للتفوق والإبداع بإشراف وزارة الثقافة.

وأطلعت لجنة المتابعة من صندوق الحسين للإبداع والتفوق المكونة من الدكتور حسن المجالي والكاتب مفلح العدوان والدكتور الموسيقي محمد واصف، خلال اختتام فعاليات الدورة، على نماذج من ابداعات الطلبة وقراءاتهم لمجموعة من الأعمال الأدبية.

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