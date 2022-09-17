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السبت، 17-09-2022 03:27 م

اختتام دورة تدريبية لإنتاج السماد العضوي في عجلون

طريقة_عمل_السماد_العضوي


الوكيل الإخباري - اختتمت بلدية عجلون الكبرى اليوم السبت، في القرية الحضرية فعاليات الدورة التدريبية لعدد من سيدات المجتمع المحلي لإنتاج السماد العضوي المعالج ( الكومبوست) من خلال فرز النفايات المنزلية.

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وقال رئيس البلدية حمزة الزغول خلال حفل التخريج ان هذه الدورة هي باكورة التعاون مع المجتمع المحلي لتنفيذ دورات تدريبية للسيدات للاستفادة من النفايات وتحويلها إلى مواد نافعة في الزراعة ما يتطلب التوسع في هذا المجال من خلال التفكير في إقامة مشاريع تعتمد على فصل النفايات والاستفادة منها.


وأشار الزغول إلى أهمية نشر ثقافة فصل النفايات في المنزل بهدف التسهيل على البلديات في جمع النفايات وتوفير الوقت والجهد من خلال فصل النفايات المعدنية والصلبة والورقية لإعادة تدويرها.


وبينت منسقة الدورة المهندسة سها خطاطبة أن الدورة استمرت شهرا بمشاركة أكثر من 15 سيدة من مختلف مناطق البلدية بهدف تدريبهن على الاستفادة من النفايات في المنزل لإنتاج سماد عضوي لاستخدامه في الزراعة بدلاً من استخدام الأسمدة الكيماوية.


وقالت المدربة المهندسة نسرين الزغول انه تم تدريب السيدات نظرياً وعملياً على كيفية التعامل مع النفايات في المنزل.


وفي نهاية الحفل قام الزغول بتوزيع الشهادات على السيدات المشاركات بالدورة.

 

 

 




 

 


 

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