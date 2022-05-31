اختتام دورة تدريب أطباء في مجال الطوارئ التأسيسية

الوكيل الإخباري - اختتمت في عمّان، أمس الاثنين أعمال الدورة التدريبية المتعلقة بالطوارئ التأسيسية والتي تم عقدها من قبل وزارة الصحة ضمن سلسلة دورات تدريبية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

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واختتم الدورة مندوباً عن وزير الصحة مدير إدارة الشؤون الفنية في الوزارة الدكتور عماد أبو يقين الذي أكد بدوره سعي الوزارة الدائم لتطوير كوادرها وتحسين أدائها العملي والعلمي لينعكس ذلك إيجابا على نوعية الخدمة المقدمة للمواطنين.



وأوضح أبو يقين أنّ من أبرز سمات وملامح ذلك التطوير والتحسين هي التشاركية مع مؤسسات دولية مميزة ورائده في هذا المجال مثل الصليب الأحمر.



وركزت الدورة على المحاور الأساسية في علم الطوارئ، حيث تضمنت شقين أحدهما عملي والآخر نظري، وهدفت على تمكين المشاركين في الدورة من اتقان المهارات اللازمة لعملهم في أقسام الإسعاف والطوارئ.



وتم في نهاية الدورة انتداب واختيار مجموعة من الأطباء المشاركين ليكونوا مدربين معتمدين لدى تخصص طب الطوارئ والحوادث لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبحسب المعايير العالمية للمدربين بحيث تضمن الوزارة تدريب وتأهيل الأطباء في مختلف مستشفيات وزارة الصحة.