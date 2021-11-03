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الأربعاء، 03-11-2021 09:33 م

اختتام دورة تطوير مهارات الأدلاء السياحيين بالبلقاء

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الوكيل الاخباري - اختتمت في جامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الأربعاء، دورة تطوير مهارات الأدلاء السياحيين في محافظة البلقاء، والتي نظمتها أكاديمية البلقاء لخدمات التعليم الإلكتروني في جامعة البلقاء التطبيقية.

وقال مدير أكاديمية البلقاء لخدمات التعليم الإلكتروني، الدكتور غازي وشاح، إن تنظيم هذه الدورة جاء انسجاما مع دور جامعة البلقاء التطبيقية ومكانتها في تبني المسؤولية الاجتماعية بتطوير مهارات أبناء الوطن وتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه في مختلف القطاعات.

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