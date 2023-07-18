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الثلاثاء، 18-07-2023 03:28 م

اختتام دورة توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي

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الوكيل الاخباري - اختتم مركز التدريب في وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، دورة تدريبية بعنوان "توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي والإعلامي" قدمها الزميل المستشار أيمن الحنيطي.

وبين الحنيطي المكانة التي يتمتع بها الإعلام في ظل الفضاء الرقمي، وأهمية تكييف المحتوى الصحفي ليتناسب مع التقنيات الرقمية، إلى جانب الاستفادة من التطورات الرقمية المتقدمة للنهوض بالمحتوى الإعلامي لوكالة الأنباء، وقدرات الصحفيين لامتلاك المهارات الضرورية في هذا المجال.

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