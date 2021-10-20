اختتام دورتين تدريبيتين في بترا

الوكيل الاخباري - اختتمت في المركز التدريبي، التابع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاربعاء، دورتان تدريبيتان، شارك فيهما 35 موظفا وموظفة من المديريات الصحفية والمساندة.



وهدفت الدورتان إلى تطوير قدرات المشاركين ومهاراتهم في عمليتي التخطيط الاستراتيجي، والتنظيم الوظيفي في المؤسسات الاعلامية، بما ينعكس على رفع الانتاجية، وتحسين الأداء وبناء وتعزيز قدراتهم المعرفية والسلوكية والمهارية والتحليلية.

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