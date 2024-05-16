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الخميس، 16-05-2024 08:27 م

اختتام فعاليات الأسبوع العلمي للأقسام الأكاديمية بكلية إربد الجامعية

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الوكيل الاخباري -  أختتمت في كلية إربد الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الخميس، فعاليات الأسبوع العلمي للأقسام الأكاديمية الذي نظمته الكلية بمشاركة أكاديميين ومتخصيين من جامعات ومؤسسات مجتمع مدني.
وأكد عميد الكلية الدكتور يحيي خريسات، أهمية النتائج المتميزة المتحققة من عقد الأسبوع العلمي للأقسام الأكاديمية في الكلية، مشيرا إلى ضرورة التواصل والتعاون المشترك بين مختلف الجهات الأكاديمية والأهلية لتحقيق الأهداف المرجوة في خدمة الوطن وقضاياه المختلفة .

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