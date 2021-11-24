اختتام فعاليات الاحتفال بمئوية الدولة الأردنية في جامعة مؤتة

الوكيل الاخباري - اختتمت جامعة مؤتة، اليوم الأربعاء، فعاليات الاحتفال بمئوية الدولة الأردنية، بحضور عدد من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الجامعة.



وقال عميد شؤون الطلبة الدكتور ماجد الصعوب، لـ(بترا)، إن هذه الاحتفالية التي استمرت لمدة ثلاثة أيام، تأتي احتفاء بالمنجزات الهاشمية للدولة الأردنية على مدار 100 عام مضت على الرغم من الأزمات المتلاحقة، والتي تم التغلب عليها والخروج منها بمعادلة واضحة تتمثل في العلاقة الوطيدة التي جمعت قيادته منذ اللحظة الأولى للتأسيس بمختلف شرائح الشعب الأردني.

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