اختتام فعاليات البطولة السنوية الـ 20 للعبة المنقلة في السلط



الوكيل الاخباري - اختتمت الجمعية الأردنية للمحافظة على التراث، اليوم السبت في ساحة العين بمدينة السلط، فعاليات البطولة السنوية الـ20 للعبة المنقلة الشعبية، بمشاركة العشرات من أبناء المدينة من مختلف الأعمار وبحضور أفراد المجتمع المحلي.



وقال مدير ثقافة البلقاء الدكتور معتصم الغوشة، خلال رعايته حفل اختتام البطولة، إن مدينة السلط من أوائل المدن في العالم التي يجري اختيارها ضمن قائمة التراث العالمي بسبب التسامح بين أفرادها والتعايش الديني.

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