اختتام فعاليات التمرين الأردني السعودي سحاب 4

الوكيل الإخباري - اختتمت اليوم الأربعاء فعاليات تمرين "سحاب4" بمشاركة القوات المسلحة الأردنية والقوات السعودية، بحضور قائد المنطقة الشمالية الغربية السعودية اللواء الركن حسين بن سعيد القحطاني.

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وقال مدير التمرين العميد الركن مقبل بن محمد الحربي: "إن التمرين يهدف إلى تعزيز التعاون من خلال التدريبات العسكرية وتطوير الاستجابة السريعة للعمليات، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال الأسلحة بمختلف أنواعها".



وبين العقيد خالد الشمايلة من القوات المسلحة الأردنية، أن التمرين يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات بين القوات الأردنية والسعودية، ورفع المستوى التدريبي لمرتبات القوات المسلحة في مجال الأسلحة.