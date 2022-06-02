اختتام فعاليات التمرين العسكري الموج الأحمر 5

الوكيل الاخباري - اختتمت فعاليات التمرين البحري المشترك "الموج الأحمر/5" اليوم الخميس، في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمشاركة قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية من القوات المسلحة الأردنية ـ الجيش العربي والقوات البحرية من الدول المشاطئة للبحر الأحمر.



واشتمل التمرين الذي نُفذّت فعالياته في قيادة الأسطول الغربي على شواطئ مدينة جدة، على عمليات الإبرار البحري وحماية وتأمين الممرات المائية وتفتيش السفن ومكافحة القرصنة البحرية وعمليات البحث والتفتيش والتعامل مع المتفجرات والألغام البحرية، كما نُفذّت فيه العديد من الفرضيات التي خُطط لها مسبقاً، بمشاركة السفن والزوارق والمشاة البحرية والضفادع البشرية وبعض الوحدات البحرية الخاصة من الدول المشاركة وطيران القوة البحرية السعودية (طائرات التايفون والأباتشي).

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