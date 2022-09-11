اختتام فعاليات الدورة العلمية الدولية الـ 42 لشرح مضامين رسالة عمان

الوكيل الاخباري - اختتمت، اليوم الأحد، فعاليات الدورة العلمية الدولية الـ42 لشرح مضامين رسالة عمان المنعقدة بمعهد الملك عبدالله الثاني لإعداد الدعاة وتأهيليهم وتدريبهم/موقع أهل الكهف.



وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، خلال رعايته حفل الاختتام، إن الوزارة تتطلع لتطوير الدورات العلمية الدولية المتعلقة بشرح مضامين رسالة عمان، وتوسيع المشاركة فيها من مختلف دول العالم.

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