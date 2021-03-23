الثلاثاء 23-03-2021
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الثلاثاء، 23-03-2021 07:12 م

اختتام فعاليات تمرين الحارس المنيع 2021 في قطر

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الوكيل الاخباري - اختتمت فعاليات التمرين العسكري المشترك (الحارس المنيع) 2021، اليوم الثلاثاء، في دولة قطر الشقيقة، بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الدولة لشؤون الدفاع الدكتور خالد بن محمد العطية.
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ويهدف التمرين، الذي استمر لمدة 3 أسابيع، إلى تعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة الأردنية والقوات المشاركة، وتعزيز علاقات التعاون العسكري، وتطوير قدرة المشاركين على الاستجابة السريعة للتهديدات الأمنية والتدرب على أعمال العمليات الخاصة التقليدية وغير التقليدية وتعزيز الأمن الداخلي والبحري وعمليات الهجوم النهائي المشترك (JTAC) وعمليات التسلل الجوي والقفز الحر وتأمين حماية المياه الإقليمية.

 




 

 


 

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