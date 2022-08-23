اختتام فعاليات ثقافية وترفيهية بعجلون

الوكيل الاخباري - اختتمت اليوم الثلاثاء، في قاعة مكتبة بلدية عجلون الكبرى بالقرية الحضرية فعاليات ثقافية وترفيهية للأطفال .



وقال رئيس البلدية حمزة الزغول إن الشراكة والتشبيك والتنسيق مع المؤسسات والدوائر المختلفة لها أهمية كبيرة للقيام بدورها الثقافي والتعليمي لتنظيم مثل هذه الأنشطة الهادفة والموجهة لفئات عمرية صغيره خلال العطلة الصيفية مشيرا إلى أن هذه الفعاليات من شأنها دعم مواهب الأطفال واتجاهاتهم والاستفادة من أوقات الفراغ لديهم بالمشاركة بنشاطات تصقل شخصياتهم .

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