اختتام فعاليات مؤتمر نشأة الدولة الأردنية في النصف الأول من القرن العشرين

الوكيل الاخباري -

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اختتم اليوم الخميس في جامعة آل البيت مؤتمر نشأة الدولة الأردنية في النصف الأول من القرن العشرين عهد الإمارة (1921 -1946 م) والذي نظمته جامعة آل البيت بالتعاون مع وزارة الثقافة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي .وتناول اليوم الثاني والختامي للمؤتمر أوراق عمل حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية قبيل تأسس إمارة شرق الأردن وبعدها والأحزاب السياسية خلال الفترة 1921 - 1946 والأوضاع الاجتماعية في شرق الأردن قبل تأسيس الإمارة من خلال رحلات بيركهارت في سوريا الجنوبية والأهمية الجيوبوليتيكية لموقع الأردن الجغرافي وأثره في السياسة الخارجية.