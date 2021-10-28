الخميس 28-10-2021
الوكيل الاخباري

اختتام فعاليات مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني

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الخميس، 28-10-2021 10:55 م

اختتام فعاليات مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني

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الوكيل الاخباري - اختتمت فعاليات "مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني الأول" (AIDTSEC 2021) اليوم الخميس، الذي انطلق برعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات/ البحر الميت.

وقال مدير عام شركة معرض "سوفكس" الأردن العميد المهندس أيمن البطران: "إن المؤتمر هدف إلى جمع خبراء الذكاء الاصطناعي الرائدين في تكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني مع صناع القرار لبحث أهم التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي ومعالجة التحديات"، مبيناً أنه خلق منصة التقاء بين جميع الدول المشاركة لتبادل الخبرات والتجارب في مجالات الذكاء الاصطناعي".

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