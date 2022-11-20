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الأحد، 20-11-2022 10:44 ص

اختتام فعاليات مبادرة المجلس البلدي الشبابي في بلدية بصيرا

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الوكيل الاخباري- اعلنت بلدية البصيرا عن اختتام فعاليات مبادرة المجلس البلدي الشبابي بالحفل الختامي في مؤسسة ارث بصيرا  تحت رعاية رئيس بلدية بصيرا الدكتور جهاد الرفوع وحضور  الدكتورة حنان الخريسات رئيسة جمعية سيدات الطفيلة الخيرية ، واعضاء المجلس البلدي.

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حيث تم عرض انجازات ومخرجات  المبادرة وانتهى الحفل بإعلان رئيس البلدية بعد تكريم الشباب المشاركين في المبادرة  إلى استدامة المبادرة وتفعيل دور الشباب بالانضمام إلى المجلس البلدي للواء بصيرا كفريق تطوعي مساند لمجلس البلدية.

 

وأشارت إلى أن مبادرة المجلس البلدي الشبابي هي إحدى المبادرات المنبثقة من مشروع شباب من أجل التغيير الإيجابي للحد من العنف والتطرف المجتمعي المنفذ من قبل جمعية سيدات الطفيلة الخيرية والممول من الوكالة الاسبانية للتعاون الإنمائي الدولي .


 

 




 

 


 

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